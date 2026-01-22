¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 22 de Enero, Neuquén, Argentina
En Davos

Con la presencia de Milei, Trump presentó la Junta de Paz y desafía a la ONU

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó en el Foro de Davos la carta fundadora de su Junta de Paz, un nuevo y controvertido organismo internacional que, según dijo, trabajará con Naciones Unidas.

Por Damián Szvalb

Periodista especializado en temas internacionales. Columnista en AM550 y 24/7 Canal de Noticias.
Jueves, 22 de enero de 2026 a las 12:27
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó en Davos (Suiza) su Junta de Paz. En la ceremonia estuvo arropado por una veintena de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los de Argentina, Javier Milei, Paraguay, Santiago Peña, y Hungría, Viktor Orban.

"Estos de aquí son líderes que están en favor de la acción", porque Trump es "un presidente de acción", dijo el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. Tras un discurso en el que pasó revista a la situación en Gaza, Irán, Ucrania y Venezuela, entre otras crisis, el mandatario republicano firmó el documento que crea este organismo.

Para acceder a un puesto permanente en la Junta de Paz, habrá que pagar en efectivo mil millones de dólares. Trump ha invitado a otros líderes, como el ruso Vladimir Putin, el ucraniano Volodimir Zelenski, el israelí Benjamin Netanyahu y el papa León XIV.

Según dijo Trump, la Junta colaborará con Naciones Unidas. El nuevo organismo busca apuntalar su imagen de pacificador, un día después de retirar sus amenazas contra Groenlandia, un territorio autónomo danés que considera clave para la seguridad de Estados Unidos.
 

