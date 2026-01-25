Una tormenta invernal de magnitud histórica mantiene en vilo a gran parte de Estados Unidos, con un impacto que ya se siente en el transporte, la vida cotidiana, los servicios esenciales y la seguridad de millones de personas. El fenómeno, identificado como Fern, avanza con temperaturas extremas, nieve, lluvia helada y fuertes vientos, mientras más de 140 millones de habitantes permanecen bajo alerta, desde el sudoeste hasta el noreste del país.

El efecto más visible se registró en el sistema aéreo: más de 12.000 vuelos fueron cancelados desde el inicio del fin de semana. Los aeropuertos más afectados fueron Dallas–Fort Worth, Atlanta y Charlotte, verdaderos nodos del tráfico nacional, donde se multiplicaron las demoras, reprogramaciones y pasajeros varados. En algunos casos, más del 80% de las salidas previstas debieron suspenderse, profundizando el caos logístico.

Pero, el colapso no se limitó a los aeropuertos. El frío extremo se convirtió en una amenaza directa para la vida, con temperaturas y sensaciones térmicas capaces de provocar congelamiento en apenas diez minutos de exposición. En Nueva York, al menos tres personas fueron encontradas sin vida en la vía pública, en episodios que las autoridades vinculan a la ola polar. La ciudad atraviesa el período de frío sostenido más intenso en casi ocho años, con registros cercanos a los 10 grados bajo cero y jornadas consecutivas por debajo del punto de congelación. Ante este escenario, el alcalde activó el “Código Azul”, un protocolo especial para asistir a personas en situación de calle, y garantizó acceso irrestricto a refugios, hospitales y centros de atención. “Nadie será rechazado”, remarcaron desde el gobierno local, mientras los equipos de emergencia refuerzan los operativos nocturnos.

La tormenta también alteró por completo la rutina diaria en numerosos estados. Clases suspendidas, universidades cerradas, misas virtuales, eventos deportivos sin público y desfiles reprogramados forman parte del impacto social del temporal. En ciudades como Filadelfia, las escuelas permanecerán cerradas, y en distintas regiones se pidió a la población evitar desplazamientos innecesarios.

En el sur del país, miles de hogares quedaron sin suministro eléctrico. Solo en Texas, más de 57.000 usuarios seguían sin luz, mientras que en Louisiana la cifra superaba los 43.000 afectados, con riesgo de que los cortes se amplíen a medida que avanza la lluvia helada. Oklahoma y Arkansas también sufrieron nevadas intensas, con acumulaciones de hasta 15 centímetros, complicando el transporte y los servicios básicos.

Frente a la magnitud del fenómeno, el presidente Donald Trump aprobó declaraciones de emergencia para al menos diez estados, a los que se suman autorizaciones previas en otras regiones. Desde la Casa Blanca aseguraron que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) está completamente preparada, con el despliegue de equipos de búsqueda y rescate, alimentos, mantas y generadores en las zonas más comprometidas.

El impacto del sistema climático trasciende las fronteras estadounidenses. Canadá enfrenta uno de los días más fríos de los últimos años, con sensaciones térmicas que alcanzan los -55 grados en el oeste del país debido a un vórtice polar. Las autoridades advirtieron sobre graves complicaciones en el transporte y el suministro eléctrico, especialmente en las provincias de Las Praderas y en Ontario.

Mientras Fern continúa su avance, las autoridades reiteran el llamado a permanecer en los hogares, extremar cuidados y seguir las indicaciones oficiales. El temporal ya dejó cifras récord y consecuencias trágicas, y su evolución sigue siendo monitoreada hora a hora.