El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para la provincia de Neuquén correspondiente al domingo 25 de enero, con un escenario marcado por altas temperaturas, vientos fuertes y tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y la noche en distintas regiones del territorio provincial.

Temperaturas elevadas y tormentas en el centro provincial

En Neuquén capital, la jornada comenzará con cielo algo nublado y una temperatura mínima cercana a los 21 grados, con viento del norte. Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado y el termómetro rondará los 24 grados.

Por la tarde se esperan tormentas aisladas, con una temperatura máxima que alcanzará los 34 grados, acompañada por vientos del oeste de hasta 31 km/h y ráfagas cercanas a los 59 km/h. Las condiciones se mantendrán durante la noche, con viento intenso del sudoeste y marcas térmicas elevadas.

Viento persistente en Zapala y la región centro-oeste

En la ciudad de Zapala, el SMN prevé una madrugada y mañana con cielo algo nublado y temperaturas en ascenso, desde los 13 hasta los 23 grados.

Durante la tarde, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con una máxima de 31 grados y vientos del oeste que podrían registrar ráfagas de hasta 59 km/h, condición que continuará durante la noche.

Condiciones variables en la cordillera

Para San Martín de los Andes, el pronóstico indica una jornada con cielo mayormente nublado hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 24 grados, con vientos del oeste que se intensificarán durante la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h, según el SMN.

Tormentas aisladas en el norte neuquino

En Chos Malal, el domingo comenzará con cielo despejado y una mínima de 14 grados. Con el correr de las horas, se espera un aumento de la nubosidad y la probabilidad de tormentas aisladas durante la tarde y la noche, con una temperatura máxima cercana a los 30 grados y vientos del oeste con ráfagas de hasta 50 km/h.