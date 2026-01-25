Un grave siniestro vial alteró la tarde del sábado sobre la Ruta 51, en pleno movimiento de vehículos hacia la zona de los lagos por las altas temperaturas. Un conductor alcoholizado perdió el control del auto y terminó volcando violentamente, generando momentos de tensión y preocupación entre quienes circulaban por el sector camino al Mari Menuco.

El hecho ocurrió pasadas las 17:30, a la altura del kilómetro 27, cuando un Ford Focus que se desplazaba de oeste a este salió de la calzada y quedó volcado sobre la banquina. En el vehículo viajaban un hombre de 46 años y una mujer de 49, ambos con domicilio en la localidad de Centenario.

Tras el impacto, intervinieron efectivos de la Comisaría 49 y personal de Tránsito de Villa Obrera, quienes aseguraron el lugar y ordenaron la circulación. Una ambulancia del Hospital de San Patricio del Chañar asistió a los ocupantes, que presentaban golpes y heridas cortantes producto del vuelco, aunque no fue necesario su traslado de urgencia.

La situación generó indignación entre los efectivos y testigos cuando se realizó el control de alcoholemia. El conductor dio positivo con 1,22 gramos de alcohol en sangre, muy por encima de lo permitido. Además, se constató que no contaba con licencia de conducir, lo que agravó aún más su situación legal.

Ante estas irregularidades, las autoridades labraron las actas correspondientes y aplicaron una doble infracción, mientras el vehículo fue retirado del lugar.