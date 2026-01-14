Al menos 30 personas murieron y otras 67 resultaron heridas luego de que una grúa de construcción se desplomara sobre un tren de pasajeros en el noreste de Tailandia, provocando su descarrilamiento e incendio. El grave accidente ocurrió en la localidad de Ban Thanon Khot, en el subdistrito de Si Khiew, cuando una grúa que sostenía un puente ferroviario en construcción cedió y cayó directamente sobre una formación que se dirigía desde Bangkok hacia la provincia de Ubon Ratchathani.

De acuerdo con reportes de medios internacionales citados por la Agencia Noticias Argentinas, el impacto de la estructura metálica detuvo bruscamente la marcha del tren, lo que ocasionó el descarrilamiento de varios vagones. Tras el choque, parte de la formación se incendió mientras aún había pasajeros en su interior, lo que agravó el saldo de víctimas.

Ante la magnitud del siniestro, se desplegó un amplio operativo de emergencia en el lugar. Efectivos de la policía local, bomberos y equipos médicos trabajaron para sofocar las llamas y asistir a los heridos, mientras que rescatistas se adentraron entre los escombros para evacuar a los pasajeros atrapados.

A través de un comunicado publicado en Facebook, el gobierno de la ciudad confirmó que la grúa formaba parte de una obra ferroviaria y que su colapso fue el desencadenante del descarrilamiento y posterior incendio del tren.

Las autoridades investigan las causas del accidente, mientras los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud de la región. El hecho generó conmoción en el país y reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad en las obras de infraestructura vinculadas al transporte ferroviario