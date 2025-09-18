El Tren del Valle no pasa por su mejor momento. Actualmente, sólo está funcionando una dotación de las tres que originalmente circulaban de Plottier a Cipolletti. Esta semana, el tren sólo cumple con el recorrido de Plottier a Neuquén y, por la mañana, de Neuquén a Cipolletti.

El servicio afronta diversas complicaciones, como las continúas roturas en el puente que atraviesa la Ruta 151, que suele ser dañada por los camiones que circulan por el lugar. Pero este no es el caso.

“Ahora, el problema es netamente por la formación que no está funcionando”, aclaró Hugo Tamborindegui, integrante del Sindicato La Fraternidad (Conductores de Trenes de la República Argentina).

Tamborindegui expresó que el objetivo es funcionar con tres dotaciones, pero la realidad es compleja, porque de las tres máquinas con la que contaban, sólo circula una y la otra está en reparación. “El tema lo tiene que hacer Ferro Sur a través de Trenes Argentinos y todavía cuesta… Cuando prendieron fuego la dotación, teníamos tres, quedamos con dos y todavía no se ha vuelto a restablecer ninguna formación acá, porque el gobierno no tiene o porque no le interesa mandar otra formación a Neuquén”, explicó.

“Es una preocupación porque nosotros estamos luchando para que el tren sea extensivo hasta Chichinales. Estamos trabajando en eso y esperemos que sea una realidad”, sostuvo Tamborindegui. Además, el dirigente gremial adelantó que Senillosa podría ser otras de las ciudades a las que llegaría el tren. Ya se encuentran trabajando al respecto.

En tanto, el dirigente del Sindicato La Fraternidad informó que el tramo entre Plottier y Neuquén es utilizado por unas mil personas por día. “Es una lástima que ande sólo una formación, porque nosotros queremos que, por lo menos, acá en Neuquén, circulen cuatro formaciones para hacer el servicio como corresponde y darle la confianza al usuario que tiene un transporte ferroviario alternativo al del pasajero automotor”, se lamentó.

