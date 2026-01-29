El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ordenó a funcionarios estadounidenses que reabran el espacio aéreo venezolano para los viajes comerciales este tras sostener una conversación con el régimen encargado del país luego del arresto de Nicolás Maduro. "Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial", dijo a periodistas al inicio de una reunión de su gabinete ministerial en la Casa Blanca.

"Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá", aseguró. Trump también indicó que importantes compañías petroleras estadounidenses visitarán el país caribeño para explorar proyectos.

Las aerolíneas comerciales interrumpieron prácticamente todos los vuelos a Caracas tras una advertencia el pasado 21 de noviembre de la Administración Federal de Aviación (FAA), preludio del ataque aéreo el 3 de enero que derrocó al presidente Nicolás Maduro. Este cierre fue renovado varias veces.

Trump también indicó que importantes compañías petroleras estadounidenses visitarán el país caribeño para explorar proyectos. "Tenemos a las grandes compañías petroleras rumbo a Venezuela, inspeccionando y eligiendo sus ubicaciones, y van a traer de vuelta una riqueza tremenda para Venezuela y para Estados Unidos", explicó.

"Las relaciones han sido muy sólidas, muy buenas" aseguró Trump, en alusión al nuevo gobierno en funciones. "Venezuela, de hecho, va a ganar más dinero que nunca antes y eso es algo bueno" aseguró.

Washington anunció que estableció un esquema de control en el que los beneficios del petróleo venezolano, que luego de ser depositados en Qatar son transferidos al gobierno de Rodríguez bajo un monitoreo mensual del gasto, para generar fondos con el objetivo de estabilizar Venezuela y garantizar que los ingresos del crudo beneficien al pueblo.

Fuentes: afp/reuters/ap

