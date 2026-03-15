En juego la décimo primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, River empata 0 a 0 ante Sarmiento de Junín en lo que es el primer partido de Eduardo Coudet como técnico del conjunto local en El Monumental y decidió repetir los mismos titulares que en su estreno en el banco de suplentes.

Darío Herrera es el juez de duelo clave para ambos equipos. Para River, será confirmar el envión anímico luego del triunfo ante Huracán en Parque Patricios por 2 a 1, mostrando un cambio importante en el orden defensivo. El Millonario está quinto con 14 puntos y a cuatro de los líderes del Grupo B: Central y Belgrano. El Verde porque debe sumar todo lo que se puede en la misión de permanecer en primera división.

Pasando los diez minutos, la primera aproximación al arco rival por parte del Millonario. Llegó Aníbal Moreno a los últimos metros del campo de juego que controló sin problemas el arquero Javier Burrari. El partido no termina de armarse, aunque es el dueño de casa quien intenta dominar las acciones y la pelota.

La especial tipografía en la camiseta de River por el día del síndrome de down que se conmemora el 21 de marzo.

Más de media hora de juego y River no puede doblegar el esquema de duelos en todo el campo de juego que le propuso su rival en el Monumental. Las proyecciones de Gonzalo Montiel por la derecha son las únicas acciones a otro ritmo que propone el dueño de casa para soprender a la ordenada defensa del conjunto de Junín.

Formaciones:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Carlos Villalba; Julián Contreras; Manuel García, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

La Previa

En el 11 inicial, Coudet había dejado planteada algunas dudas, esperó por la recuperación de Sebastián Driussi quien había salido con molestas en el entretiempo ante El Globo.Finalmente, el delantero se recuperó y el juvenil Joaquín Fleitas seguirá siendo una opción. Por otro lado, Juan Fernando Quintero continuará sumándose en el complemento, ya que el DT le ratificó la confianza al ecuatoriano Kendry Páez, mientras que Ian Subiabre sumará presentaciones iniciales con esta camiseta.

Montiel le dio el triunfo en Huracán y es el goleador con 3 tantos

Por otro lado, Sarmiento viene con una buena racha, le ganó a Estudiantes de Rio Cuarto e igualó sin goles ante Racing, resultados que le dieron aire en la pelea por la permanencia y lo dejó con 10 puntos en el Grupo B, a dos de los puestos de clasificación.

Para este juego, el técnico Facundo Sava mantendrá el equipo con el que igualó ante el elenco de Gustavo Costas, y buscará repetir lo hecho el año pasado cuando logró un buen triunfo por 1-0.

En diez partidos que se enfrentaron entre sí, River domina el historial con 7 triunfos, Sarmiento ganó solo uno, mientras que empataron en dos oportunidades.

Datos del partido:

Hora: 19.45

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: Monumental.