¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 25 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Regionales

Una nena atropellada en pleno centro de Bariloche: la conductora miraba el celular

La menor quedó debajo de una camioneta cuando su conductora dobló sin prestar atención. El padre entró en shock y la escena se volvió caótica con vecinos y curiosos alrededor. Algunos intentaron fotografiar la escena, lo que generó discusiones y empujones.

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Miércoles, 25 de febrero de 2026 a las 00:00
PUBLICIDAD
La menor quedó debajo del vehículo y fue asistida en el lugar mientras su padre entraba en shock.

Un día que parecía tranquilo en Bariloche se transformó en un momento de desesperación. Por la mañana, en la intersección de Elflein y la zona del hospital, una niña fue atropellada por una camioneta mientras caminaba junto a su padre. El impacto la dejó debajo del vehículo y desató una escena cargada de dramatismo.

Según reconstruyeron testigos, la conductora dobló la esquina sin apartar la vista de su celular. Esa distracción fue suficiente para que la camioneta, una Ford Ranger plateada, embistiera a la menor. El padre, que presenció todo, quedó paralizado, en estado de shock, mientras la pequeña era asistida en el lugar.

La tensión aumentó cuando decenas de curiosos se acercaron de golpe. Algunos intentaron fotografiar la escena, lo que generó discusiones y empujones. La desesperación por ayudar se mezcló con la imprudencia de quienes buscaban registrar el momento, complicando la tarea de quienes intentaban socorrer a la niña.

En pocos minutos llegaron efectivos de la Policía de Río Negro, personal de Criminalística y agentes de Tránsito municipal. El área fue cerrada para realizar las pericias y permitir el trabajo de los equipos de emergencia. Una ambulancia se hizo presente y brindó asistencia inmediata a la menor.

Las imágenes obtenidas muestran a la niña rodeada de familiares y vecinos, mientras los profesionales actuaban con rapidez. La conductora permaneció en el lugar, a disposición de las autoridades, en medio de un clima cargado de tensión y reproches, Luego trasladada a la Comisaría Segunda, donde quedó demorada de manera preventiva hasta que se determine el carácter de las lesiones sufridas por la menor. Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre el estado de salud de la menor.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD