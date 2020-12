El cura villero José María “Pepe” Di Paola, sacerdote muy cercano al Papa Francisco sentó su postura y volvió a arremeter contra el proyecto de legalización del aborto. Haciendo referencia a la festividad religiosa del próximo 25 de diciembre, el cura dijo hoy que "si hay aborto, no hay Navidad en Argentina. El niño Jesús no hubiese nacido".

El padre calificó de “innecesarias” las declaraciones de Alberto Férnandez, (”soy un católico que cree que el aborto no es un pecado”), y sostuvo que disiente "con el señor presidente, los cristianos no estamos a favor del aborto”, y agregó que lo que más le sorprende es “que no se considere, primero, seriamente el tema desde el punto de vista humano: ¿hay un ser humano o no? y si lo hay, tiene derechos. Me sorprende que no haya una reflexión más profunda”, insistió en diálogo con Infobae.

Padre Pepe: "Si hay aborto, no hay Navidad, Jesús no hubiese nacido". pic.twitter.com/NWDzW2G5DN — ElCanciller.com (@elcancillercom) December 17, 2020

Con respecto al "rápido" debate de la ley en senadores (este jueves hubo dictamen), aseguró que: “Es una imposición, una atropellada ligada a las promesas al Fondo Monetario. Es una bajada de línea de los organismos internacionales de préstamo y otras organizaciones que dan mucho dinero a las ONG de aquí, que militaron mucho este tema y algunas están muy ligadas a los partidos políticos; ahí hay dinero, hay laboratorios, hay un interés mercantil”.

Este jueves el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) recibió dictamen favorable en un plenario de comisiones de la Cámara de Senadores. Es así que la iniciativa, que obtuvo media sanción en Diputados, finalmente se tratará en el recinto el próximo martes 29 de diciembre. Obtuvo 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones en la Cámara de Diputados, un margen más amplio que el que obtuvo cuando fue aprobado en junio del 2018.

En el último plenario de comisiones del Senado, los senadores escucharon a 60 expositores a favor y en contra de la propuesta del Poder Ejecutivo.