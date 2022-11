Un hombre se mostró golpeado y dice que no toman su denuncia

Un hombre que desde hace algunos meses comunica su conflicto con la justicia riojana con respecto a su separación y especialmente por la falta de contacto con su hija, publicó en las últimas horas cuatro fotos donde se ve su cuerpo lesionado. No sólo eso: acompañó las imágenes con un texto que dice “la violencia no tiene género, pero a los hombres no nos escuchan, mucho menos tomarnos una denuncia”.

El denunciante no puede realizar declaraciones ante los medios de comunicación de acuerdo con una disposición judicial: “La justicia me prohibió hablar sobre mi causa judicial, no puedo nombrar a mi hija ni mostrar fotos de ella, ni de forma pública ni privada, por ssupuesto tampoco de la madre, sino voy preso. La madre se la llevó en abril fuera de la provincia y nadie sabe dónde está. Esto es La Rioja”, señaló en una publicación en su cuenta de Twitter.

Joaquín Arandia, quien es el denunciante de esta situación a través de la red social Twitter, también publicó a principios de este mes: “todavía me acuerdo cuando en febrero llevaba tres meses sin ver a mi hija y la jueza de Violencia de Género (Penal) no podía creerlo, le pareció una locura de tiempo sin ver a mi hija. Me prometió revinculación. La semana que viene va a hacer un año que no sé nada de mi hija”.

LA VIOLENCIA NO TIENE GENERO, pero a los hombre no nos escuchan, mucho menos tomarnos una denuncia.. pic.twitter.com/GOdyjJRQ4E — Joaquin Arandia (@JoacoArandia) November 24, 2022

En la publicación de hace unas horas, justo cuando se recuerda en todo el mundo la lucha contra la violencia hacia la mujer, Arandia cosechó una gran cantidad de comentarios favorables, no sólo de hombres sino también de mujeres. En la gran mayoría de esos comentarios se indican situaciones similares de hombres en cuanto al trato de la Justicia, hechos de violencia hacia los varones y también los impedimentos de relación con hijos e hijas.