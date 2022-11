“La manipulación que intenta el presidente de la Corte es evidente"

Tuvo lugar hace instantes la rueda de prensa convocada por el bloque de Senadores del Frente de Todos a raíz de un fallo de la Corte Suprema, donde las senadoras expresaron su profunda preocupación: “Esto interfiere con la Democracia”.

Los dichos de las tres expositoras sonaron con la misma altisonancia: “Esto es un avallasamiento al poder legislativo, que es por excelencia el poder político de la república”. Un claro mensaje que se expresó desde el conjunto del oficialismo el día de hoy y, aunque se descartó rápidamente la posibilidad de un inmediato juicio político, la senadora Di Tullio aclaró que: “La cámara de diputados es donde se deben impulsar los juicios políticos”

Por su parte la Senadora Corpacci, quien reemplazó al senador Mayans por problemas de salud, se expresó con la misma preocupación: “Quiero hablarle a la ciudadanía para decirles: ¡Cuidado! Cuidado cuando el Poder Judicial se atribuye facultades que no le son concedidas por la Constitución Nacional”. En este punto las tres expositoras estuvieron en consonancia: “Esto interfiere con la Democracia, esa es nuestra preocupación. No es potestad del Poder Judicial dictar como armamos nuestros bloques”. Según expresaron las senadoras: “El artículo 66 de la Constitución nacional confiere al reglamento de esta cámara el rango constitucional y el artículo 55 del Reglamento de la Cámara de Senadores nos confiere el mandato de decidir las composiciones de los diferentes bloques como nos parezca correcto”

En la misma línea, la Senadora Fernández Sagasti aclaró que: “Nuestra preocupación no es por nuestro bloque. Nuestra preocupación es cuando la justicia irrumpe donde no le está permitido y, además, falla en contra de la misma Constitución. Es un avallasamiento contra el cuerpo entero, a todo el Poder Legislativo”. A esto la representante del bloque de Unidad Ciudadana, agregó que:

“Hoy es con nosotros, pasado mañana es con otros; la actuación tirana de La Corte no tiene banderas políticas, tiene banderas de los intereses económicos que quieren condicionar las políticas que toma este Poder”. Y agregó que: “Esto no me da miedo, me da vergüenza. Es ofensivo el fallo, y me ofende como parte del cuerpo legislativo”.