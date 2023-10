Victoria Villarruel rechazó la controvertida propuesta de "renuncia a la paternidad"

La candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, tomó distancia en las últimas horas de una polémica propuesta planteada por su compañera de partido, Lilia Lemoine, quien sugirió que los hombres puedan renunciar legalmente a la paternidad. Esta iniciativa generó un intenso debate en el ámbito político y social.

Lilia Lemoine, quien además funge como asesora de imagen del candidato a presidente Javier Milei, planteó la controvertida idea argumentando que los hombres no deberían estar obligados a mantener a un hijo si se han protegido con el uso de preservativos. En sus palabras, "¿por qué los hombres tienen que mantener a una criatura si 'le pinchan un forro'?".

En respuesta a esta propuesta, Victoria Villarruel subrayó que La Libertad Avanza "nunca planteó" dicha iniciativa y se distanció de la misma. La candidata a vicepresidenta enfatizó su compromiso con la defensa de la vida y la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres en la procreación de seres humanos. En diálogo con La Nación+, afirmó: "No puedo estar de acuerdo, porque siempre me he manifestado a favor de la vida y considero que la responsabilidad es compartida tanto por el hombre como por la mujer en la procreación. No podemos considerar a un ser humano como algo que se pueda elegir cuidar o no hacerse cargo".

La propuesta de Lilia Lemoine continúa siendo objeto de discusión y análisis en el ámbito político y público, lo que llevó a un claro contraste de opiniones dentro de La Libertad Avanza. Mientras que algunos respaldan la idea de permitir a los hombres renunciar a la paternidad en ciertas circunstancias, otros argumentan que la responsabilidad hacia la vida debe ser inquebrantable.