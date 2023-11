Javier Milei dio su primer discurso como presidente: "Se necesitan cambios drásticos"

Tras su abultada e histórica victoria en el balotaje ante Sergio Massa, Javier Milei dio su primer discurso como presidente electo de la Nación Argentina. Lo hizo en su búnker, pero también se transmitió en las calles que multitudes de gente colmaron para celebrar la llegada del libertario al sillón de Rivadavia en solo dos años de carrera política. Uno de los colaboradores del libertario colocó una placa de acrílico transparente con un logo circular de la presidencia, con una estética muy similar al que utiliza la Casa Blanca estadounidense con la inscripción "Presidente electo de la República Argentina".

La primera en hablar fue Karina Milei o "El jefe" como la define el nuevo presidente de la República y como la vitorearon en el búnker al grito de "Olé olé ole, jefe, jefe". "Buenas noches a todos. Gracias. Quiero presentar al presidente electo, Javier Milei" dijo Karina, y luego salió el presidente electo, con quien se abrazaron frente a las cámaras.

"Parece que sí", fue lo primero que dijo Javier Milei como presidente electo: "Buenas noches a todos los que están aquí presentes. A los que están en la calle festejando, y sobre todo, buenas noches a los argentinos de bien, porque esta noche comienza la reconstrucción de la Argentina. Hoy es una noche histórica para la República Argentina. Gracias al equipo que viene trabajando hace dos años para transformar a la Argentina y lograr que tenga un presidente liberal libertario".

"Gracias a mi hermana Karina, porque sin ella nada de esto hubiera sido posible. También quiero agradecerle a ese gigante, ese gigante que suele mantenerse en la oscuridad que se llama Santiago Caputo, y es el verdadero arquitecto junto al Jefe de este triunfo", dijo el libertario sobre los ideólogos de su meteórico ascenso político.

"También quiero darle gracias a los integrantes de LLA que trabajaron para lograr este objetivo. Gracias a los fiscales de LLA como los del PRO, que pusieron el cuerpo para defender los votos".

El nuevo presidente también le agradeció a Patricia Bullrich que "desinteresadamente" aportó para que llegara un "cambio a la República Argentina".

Milei aseguró que "hoy comienza el fin de la decadencia Argentina": "Hoy se termina el rol del estado omnipresente. Se termina la idea de que el Estado es un botín para repartirse con los amigos. Se termina la visión de que las víctimas son victimarios y viceversa", deslizó.

"Hoy volvemos a abrazar las ideas de libertad, las ideas de Alberdi", dijo el libertario, las que definió como un "Gobierno limitado que cumple a rajatablas con los compromisos que ha tomado, respeto a la propiedad privada y el comercio libre".

"Quiero ser muy claro con algo, el modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Los resultados de este modelo están a la vista de todos. Todos aquellos que quieran sumarse a la nueva Argentina son bienvenidos, es más importante lo que nos une que lo que nos separa. Eso nos va a permitir volver a ser una potencia. En definitiva, siempre que quieran sumarse al cambio que la Argentina necesita, serán bienvenidos: Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. En esta nueva Argentina no hay lugar para los violentos. No hay lugar para los que violan la ley para defender sus privilegios".

El mensaje al Gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa

"Al gobierno queremos pedirle que sea responsable, que entienda que llegó una nueva Argentina y que actúe en consecuencia. Que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato del 10 del 12. Así, una vez finalizado el mandato podamos transformar esta realidad tan trágica para millones de argentinos", afirmó Milei.

Inmediatamente, definió cómo debe ser el camino que el país debe elegir: "Los cambios que necesita el país son drásticos: no hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para nuevas tintas. Si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que el país necesita, nos dirigimos derecho a la peor crisis de toda nuestra historia", presagió.

El nuevo presidente de los argentinos también emitió un mensaje hacia los otros países: "Tenemos muchos problemas por delante. la inflación, la inseguridad, la pobreza y la indigencia. A todos aquellos que nos miran de afuera, quiero decirles que volveremos a recuperar nuestro lugar en el mundo que jamás deberíamos haber perdido. Por eso quiero también decirle también es con la democracia, con el comercio libre y con la paz. Vamos a trabajar con las naciones del mundo libre para construir un futuro mejor", prometió.

Milei dijo que el país necesita 35 años para volver a ser potencia mundial

"Argentina tiene futuro, ese futuro existe, y ese futuro es liberal", auguró el presidente electo. Señaló al siglo XIX como antecedente auspicioso y sumó "lo que hizo Irlanda hace no mucho tiempo": "Si abrazamos esas ideas, no sólo vamos a poder solucionar los problemas de hoy sino que dentro de 35 años volveremos a ser una potencia mundial", estimó.

"No podría terminar de otra manera: ¡Viva la libertad carajo! Dios bendiga a los argentinos, muchas gracias" dijo en el final del discurso".