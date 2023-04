Milei insiste con su propuesta de dolarización

El diputado nacional y referente libertario, Javier Milei, habló este martes antes de presentarse frente a empresarios en el Foro Llao Llao, en Bariloche, y dio nuevos detalles sobre su plan de dolarización de la economía, que recogió críticas tanto del oficialismo como de Juntos por el Cambio.

Durante su discurso, Milei habló sobre su propuesta de dolarización de la economía como salida de la inflación. Se basó en siete puntos, cuyo núcleo contiene tres argumentos claves: primero una cuestión moral “porque robar está mal”, según él mismo escribió; en segundo término un tema técnico con la eliminación del Banco Central y la apertura total de la economía; y por último una razón política “por la magnitud de la estafa de la casta”.

En la exposición, afirmó que “si yo le digo al empresario que tiene la vaca atada y les tocas los intereses, que va a tener que competir, es obvio que se va a enojar”. Y agregó “los empresarios prebendarios son parte de la construcción de este sistema fascista empobrecedor, por eso estoy dispuesta a enfrentarlos”.

“Siempre dije que yo estaba dispuesto a converger en un nuevo espacio con Bullrich y Macri, a ir a una interna y que si le tocaba ganar ella yo no tenía problemas de acompañar. Los argentinos de bien necesitan un ordenamiento ideológico para que la gente sepa qué votar. Todas estas coaliciones heterogéneas no sabe qué son y cuando llegan al poder se quedan inmóviles”, planteó Milei.

Además, más temprano en declaraciones a radio La Red, el diputado subrayó que "los políticos le roban a los argentinos 30 mil millones de dólares por año", y que lo que él quiere es "devolverle esa plata a los argentinos de bien". "Eso es la dolarización".

Por otra parte, advirtió que "la gente está enojada y tiene razón", y que "un mecanismo por el cual te estafa el Gobierno es por el impuesto inflacionario, lo que se conoce como la financiación del déficit".

Plan de dolarización

Milei defendió su plan de dolarización y dijo que en caso de llegar a la presidencia, lo llevará adelante “desde el día uno”, ya sea que tenga mayoría parlamentaria. “Si no nos apoyan las reformas, tenemos como solución utilizar la consulta popular, que no necesita pasar por el Congreso”, anticipó. “Y si la gente no quiere eliminar la moneda, tengo un programa de ajuste brutal para que el fisco absorba dinero. A cada alternativa tengo solución. Mi compromiso es exterminar la inflación”, aseguró.

Como parte de su reforma total del Estado, calculó un ajuste “de primera generación” que alcanzaría a 13 puntos del PBI a partir de recortar en tres sectores principales: la obra pública, que solo sería impulsada por iniciativa privada y dijo que las transferencias de la Nación a las provincias, y los subsidios económicos.

También habló de volver a privatizar empresas públicas, como YPF, y se refirió a la reforma del sistema jubilatorio. ??“Entre las jubilaciones de privilegio tenés un punto de PBI, pero hay que ir con mucho cuidado en esa parte. Si vos no arreglas previo la Argentina, vas a tener un gran problema”.