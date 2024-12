Hizo una colecta para su hijo con cáncer y se compró una casa

El caso de José González conmocionó a la provincia de Salta y al país. En 2019, lanzó una campaña solidaria para reunir 20 mil dólares y tratar a su hijo Nacho, de 14 años, diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda. Sin embargo, en lugar de destinar el dinero al tratamiento, se utilizaron las donaciones para comprar una casa y un automóvil, según determinó la Justicia. Este martes, fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión por estafa y administración fraudulenta, mientras que su pareja recibió un año de prisión como participación necesaria.

El pedido de ayuda que conmovió al país

José González se presentó en los medios en 2019 para pedir ayuda económica, asegurando que la única esperanza de Nacho era un tratamiento en Estados Unidos. La colecta a través de redes sociales tuvo gran repercusión, y muchas personas solidarias aportaron dinero. Sin embargo, en 2020, Nacho falleció sin haber podido realizar el viaje.

La madre de Nacho, María Soledad Serrano, denunció a González tras descubrir que, mientras su hijo agonizaba, él retiraba grandes sumas de dinero de las cuentas de la colecta. “Nacho me entregó su celular y su computadora con pruebas y me pidió: 'Mamá, no dejes que esto quede así'”, relató Soledad, quien mantuvo silencio mediático hasta que la fiscalía pidió la detención de su ex en 2021.

Fraude y un desenlace indignante

La investigación de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) reveló que González compró una casa en el barrio Santa Ana I de Salta días antes del fallecimiento de Nacho y que la transfirió al nombre de su nueva pareja. Además, adquirieron un auto con el dinero de las donaciones.

Soledad, empleada de comercio y madre de cuatro hijos, describió a González como “violento, impulsivo y agresivo”. Relató que sufrió violencia de género durante su relación y que su hijo Nacho sabía de las acciones de su padre, quien incluso maltrataba al adolescente durante su enfermedad.

“Nacho pasaba por situaciones de estrés porque el padre no le permitía comunicarse conmigo ni con sus hermanos. Los médicos del Hospital Posadas me llamaron porque estaba mal, y entonces decidí viajar y llevar a sus hermanos”, recordó Soledad, quien acompañó a Nacho durante sus últimos meses de vida.

Nacho falleció en el 2020.

La defensa de González y su versión de los hechos

En 2021, cuando las acusaciones tomaron estado público, González intentó justificar la compra de la casa alegando que necesitaba un lugar con condiciones higiénicas adecuadas para el tratamiento de su hijo. “Es una gran falencia mía no haber compartido públicamente esa alegría que sentí al adquirir un lugar para Nacho”, declaró en una entrevista, asegurando que la vivienda se registró a nombre de su pareja por temor a su ex.

Además, argumentó que la pandemia impidió el viaje a Estados Unidos y que parte del tratamiento se realizó en Argentina con una droga experimental guiada por un médico desde Miami. Sin embargo, la investigación reveló graves irregularidades en el manejo de los fondos de la colecta.

Soledad, quien llevó adelante la denuncia en memoria de su hijo, destacó que el proceso judicial es un acto de justicia para Nacho. “Mi hijo me dio las pruebas y sabía todo lo que había hecho su padre. No quería que él lo viera en el hospital, pero siempre estuvo protegido y acompañado por su familia”, afirmó.

La sentencia contra González es excarcelable, y cumplirá la pena bajo un régimen de prisión domiciliaria. No obstante, para Soledad, el daño ya está hecho: “ Quiero que todos sepan lo que pasó. Lo hice por Nacho, para que nadie más pase por esto ”.