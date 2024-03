Alberto Fernández enfrenta una nueva acusación por el escándalo de los seguros

Este martes, Alberto Fernández fue objeto de una nueva imputación debido a una denuncia presentada por la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello. La denuncia está relacionada con un escándalo que implica presuntos negocios irregulares en la Anses, incluyendo la contratación de seguros y el pago de millonarias comisiones a intermediarios cercanos al ex presidente.

Según el dictamen, el fiscal federal Ramiro González decidió imputar a Federico D'Angelo, ex Director General de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES; Alberto Fernández, ex Presidente de la Nación; Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros; el responsable de San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A.; y el responsable de TG Broker S.A.

La denuncia se basa en presuntos delitos de asociación ilícita y defraudación al Estado, en relación con las actividades mencionadas.

De acuerdo con el dictamen del fiscal, quien consideró que existen suficientes elementos para iniciar una investigación penal, se sostiene que la maniobra revelada por el diario Clarín habría ocasionado un "perjuicio al Estado Nacional por comisiones y costos de intermediación en pólizas de seguros contratadas con Nación Seguros S.A. en el marco de la operatoria ‘Créditos ANSES’ (Fondo de Garantía de Sustentabilidad)”.

Por su parte, desde el Gobierno actual se señaló que la ANSES contrató "coberturas de seguros con Nación Seguros utilizando intermediarios injustificados y abonando comisiones en perjuicio del erario público".