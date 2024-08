Se incorporan nuevas imágenes a la denuncia de Fabiola Yañez

Fabiola Yañez, ex primera dama durante la administración anterior, presentó este viernes en la justicia imágenes de las agresiones que denunció haber sufrido de parte de su ex pareja y ex presidente Alberto Fernández.

Este nuevo material probatorio es una foto y un video en el que Yañez se aplica un tratamiento sobre el ojo derecho que se lo ve morado, informaron fuentes judiciales al portal Infobae.

Ambos registros de imágenes, quedaron incorporados a la causa judicial que tramita el fiscal federal Ramiro González, donde ya existían otras fotografías; como las que reflejan un moretón en el ojo derecho y otro en el brazo derecho, material que la víctima le envió en agosto de 2021 por mensaje de whatsapp a María Cantero, ex secretaria de Fernández que ayer declaró como testigo en la causa, donde además confirmó que los mensajes son reales.

Desde el entorno de la expareja del exmandatario argentino, se refirieron a esta nueva prueba indicando que es “para los que creen que es maquillaje, así se iba tratando el golpe, con hielo para bajarlo”.

Estas nuevas imágenes entregadas este viernes a la justicia se conocieron tras la declaración de Cantero, donde admitió que dialogó por mensaje con Yañez y reconoció que recibió las primeras fotos que se conocieron del caso. La exsecretaria de Fernández señaló “Me sorprendieron muchísimo”, en los tribunales de Comodoro Py ante el fiscal González, la abogada de la ex primera dama, Mariana Gallego, y la defensora de Alberto Fernández, Silvina Carreira.

María Cantero, exsecretaria de Alberto Fernández, retirándose luego de declarar.

Respecto a la causa, se supo que el lunes próximo continuarás las declaraciones, ocasión en que se presentará Daniel Rodríguez, quien fue intendente de la Quinta de Olivos durante los cuatro años de la presidencia de Fernández y que accedió a ese cargo por la estrecha relación que tenía con el entonces jefe de estado.