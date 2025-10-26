El calendario argentino de feriados trae buenas noticias para quienes buscan un merecido descanso antes de fin de año. Del viernes 21 al lunes 24 de noviembre, los trabajadores tendrán la posibilidad de disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, gracias a la combinación de un día no laborable con fines turísticos y un feriado nacional.

Según el cronograma oficial, el viernes 21 de noviembre será un día no laborable con fines turísticos, lo que significa que las empresas pueden decidir si sus empleados trabajan o no, pagando la jornada simple. El sábado 22 y el domingo 23 corresponden al fin de semana habitual, mientras que el lunes 24 se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, feriado nacional trasladado desde el jueves 20. Para quienes trabajen ese día, la Ley de Contrato de Trabajo establece que se debe pagar el doble de la jornada habitual.

Este fin de semana largo representa una excelente oportunidad para planificar escapadas dentro del país, disfrutar de actividades recreativas o simplemente descansar. Según el calendario, será el último feriado puente del 2025, luego de los otorgados en mayo y agosto, y precederá a los próximos días no laborables: el lunes 8 de diciembre por la Inmaculada Concepción y el jueves 25 por Navidad.

Con cuatro días para descansar, los argentinos podrán combinar ocio, turismo y conmemoración histórica, mientras aprovechan para recorrer destinos nacionales y disfrutar del tiempo libre antes del cierre del año.