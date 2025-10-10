¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 10 de Octubre, Neuquén, Argentina
Controversia por YPF y sueldos públicos

Francos desmiente cobrar 180.000 dólares de YPF tras críticas de Pagano

El jefe de Gabinete negó recibir honorarios por su cargo en el directorio de YPF luego de los cuestionamientos de la diputada nacional Marcela Pagano.

Por Redacción

Viernes, 10 de octubre de 2025 a las 12:12
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, negó este jueves cobrar honorarios por su participación en el directorio de YPF, la petrolera estatal. La aclaración se produce luego de que la diputada nacional Marcela Pagano (bloque Coherencia) lo acusara de percibir 180 mil dólares por mes por dicho cargo.

“Soy miembro del directorio de YPF pero no con honorarios, renuncié expresamente a cobrar”, sostuvo Francos en diálogo con Radio Rivadavia.

Reproches de Pagano al jefe de Gabinete

En una entrevista con un canal de streaming, Pagano criticó a Francos por supuestamente “llevarse una torta de dólares todos los meses por un cargo que no ejerce”.

180 mil dólares, claro. Guillermo Francos se lleva una torta de dólares todos los meses por un cargo que no ejerce porque lo ubicaron en el directorio de YPF”, afirmó la legisladora.

Pagano cuestionó además la falta de experiencia de Francos en el sector petrolero: “Nada, ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su experiencia en una petrolera? Se la lleva”.

La diputada también expresó su descontento por la actitud del jefe de Gabinete ante el Gobierno: “Se resignó a poner la cara en este tramo de su vida y va a jubilarse de esa manera”.

Contexto y relevancia pública

La polémica se generó a raíz de la visibilidad pública del cargo de Francos en YPF, combinada con su rol central en el Gobierno de Javier Milei. Las críticas de Pagano se enmarcan en un debate sobre transparencia y salarios de funcionarios que ocupan cargos en organismos estatales y empresas públicas.

