La Fundación "Manos Que Ayudan" llevará asistencia a la comunidad rural de San Ignacio

La Fundación Manos Que Ayudan lanzó una nueva edición de su campaña "Uniendo Manos con Mi Hermano", con el objetivo de brindar apoyo a las familias crianceras de San Ignacio, un paraje rural de la provincia de Neuquén. El próximo martes 30 de septiembre, voluntarios y colaboradores de la fundación viajarán hasta el lugar para entregar donaciones esenciales a quienes más lo necesitan. La iniciativa ya cuenta con un valioso aporte: dos camiones de colchones usados en buen estado, donados por el programa Plan Canje de la empresa Blancoamor.

Sin embargo, aún se necesita la colaboración de la comunidad para completar la ayuda. Los organizadores están recolectando: Alimentos no perecederos, Ropa de abrigo (camperas, buzos, gorros, guantes), Calzado fuerte (borcegos y zapatillas resistentes), Herramientas, Linternas o faroles solares, Combustible para el traslado.

Quienes deseen colaborar con una donación monetaria, pueden hacerlo a través de Mercado Pago, utilizando el alias: manos.ayudan.2024.mp. "Cada donación, por pequeña que sea, hace una gran diferencia. Con tu ayuda, seguimos tejiendo una red de solidaridad que transforma vidas", expresó Gustavo Namuncura, Coordinador de la Fundación en el programa "La primera mañana" que emite por AM550. Para consultas o más información, está disponible el siguiente número de contacto: 2996 376757

Mira la entrevista completa: