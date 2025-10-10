Triple femicidio narco: quiénes son los nuevos prófugos que busca la Justicia

La investigación por el triple femicidio narco de Florencio Varela continúa avanzando y ahora apunta a cuatro prófugos que habrían participado directamente en los asesinatos de las jóvenes, quienes fueron secuestradas, torturadas y ejecutadas en una vivienda de La Tablada.

El fiscal Adrián Arribas, a cargo de la causa, confirmó que estos hombres tienen pedido de captura nacional e internacional y que podrían producirse nuevas detenciones en las próximas horas.

Los prófugos identificados

1. Manuel David Valverde Rodríguez

Tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, y apodado “Chuman”, integra la banda “La Jauría”. Fue reconocido por la imputada Celeste Magalí Guerrero como uno de los hombres que ingresó a la vivienda con guantes de látex la noche del crimen. Guerrero detalló que la propiedad le fue alquilada a la banda por mil dólares para una supuesta fiesta que terminó en el triple femicidio. Valverde Rodríguez tiene antecedentes por un homicidio cometido en 2012 en Perú y viaja con frecuencia a Argentina; fue captado junto a su sobrino y su hermano ingresando a Buenos Aires el 28 de agosto por Buquebús.

2. David Gustavo Morales Huamani

Apodado “El Loco David” o “Tarta”, es peruano y nació en 1988. También fue señalado por Guerrero como uno de los hombres con guantes de látex. Fue mencionado por Víctor Sotacuro Lázaro, detenido en Bolivia, como el responsable de solicitar un viaje desde Florencio Varela hacia la villa 1-11-14 la madrugada del crimen. Morales Huamani subió al VW Fox embarrado y mojado junto a otros dos hombres, según las investigaciones.

3. Alex Roger Idone Castillo

Novio de la detenida Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro. Pesa sobre él una orden de captura internacional de Interpol, luego de ser encontrado con 51 kilos de cocaína en Perú, lo que le impide regresar a ese país sin ser arrestado. Idone viajaba en el VW Fox blanco junto a Sotacuro e Ibáñez la noche del triple crimen. La detenida intentó inicialmente ocultar su identidad, presentándolo como “Diego”.

4. [Cuarto prófugo]

Si bien la investigación ya apunta a cuatro hombres, el fiscal Arribas aún no reveló públicamente la identidad completa del cuarto prófugo. Se sabe que también participó directamente en la secuencia de los asesinatos y se encuentra con pedido de captura internacional. Las autoridades no descartan que su detención se produzca en las próximas horas, a medida que avanzan los operativos.

El móvil de los crímenes

Según explicó el fiscal Arribas, el triple femicidio fue motivado por un robo de cocaína dentro de una disputa interna de la organización narco con vínculos internacionales. Las víctimas fueron asesinadas luego de ser torturadas, y los investigadores ya reconstruyeron la secuencia de los hechos desde el día del crimen hasta dos días después.

La causa cuenta actualmente con nueve detenidos, entre ellos Guerrero, Ibáñez, Sotacuro Lázaro y Pequeño J, mientras la Justicia busca desarticular por completo la red narco responsable de uno de los crímenes más brutales recientes en la región del Conurbano.