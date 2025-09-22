Diputados presentan moción de censura contra Francos por incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad

Diputados nacionales del bloque Encuentro Federal, encabezados por Oscar Agost Carreño, presentaron hoy una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por incumplir la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793), luego de que la oposición rechazara el veto parcial del presidente Javier Milei.

De acuerdo con el artículo 101 de la Constitución Nacional, Francos podría ser destituido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara si las acusaciones presentadas por la oposición son fundadas. Según los legisladores, esta mayoría sería un objetivo alcanzable.

“El Gobierno rompió el estado de derecho”, escribió Agost Carreño en su cuenta de X, criticando la suspensión de la implementación de la ley ratificada por ambas cámaras del Congreso.

La moción de censura lleva la firma de diputados del bloque que preside Miguel Pichetto, incluyendo a Nicolás Massot, Emilio Monzó, Mónica Fein, Margarita Stolbizer y Esteban Paulón. Entre los fundamentos se acusa a Francos no solo de incumplir la ley y no reasignar las partidas presupuestarias correspondientes, sino también de dictar decretos nulos e inconstitucionales y de violar la división de poderes del Estado.

“La democracia no se negocia. Y las leyes se cumplen siempre, aunque no les guste perder discrecionalidad”, afirmó Agost Carreño.

Controversia con el Ejecutivo

Este lunes, el Gobierno promulgó la ley de emergencia en Discapacidad, pero mediante el Decreto 681/25 suspendió los efectos de la norma, alegando falta de financiamiento y condicionando su implementación efectiva a la inclusión de recursos en el Presupuesto 2026.

El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, aseguró que con este decreto “el Presidente incurre en nulidad absoluta, al pretender inventar un procedimiento nuevo para la sanción y aplicación de las leyes, algo que la Constitución no permite”.

Ferraro agregó: “No es competencia del Poder Ejecutivo agregar pasos ni condicionar la vigencia de lo que ya aprobó el Congreso”. Asimismo, subrayó que la ley obliga al jefe de Gabinete a asignar o reasignar partidas presupuestarias para garantizar su cumplimiento, y concluyó: “Basta de excusas y de maniobras inconstitucionales. Cumplan la ley”.

Con esta presentación, la oposición inicia un proceso que podría derivar en la remoción del jefe de Gabinete, planteando un conflicto institucional en torno al cumplimiento de normas fundamentales para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.