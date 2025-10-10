Rescatan a dos adolescentes víctimas de trata en Misiones

Dos jóvenes de 18 años fueron rescatadas de una red de trata tras haber sido engañadas con una supuesta oferta laboral en Brasil, en un operativo conjunto entre la Policía de Misiones y la Prefectura Naval Argentina.

El procedimiento se inició luego de que la madre de las adolescentes denunciara su desaparición ante la Comisaría Sexta de Posadas. Según informó la familia, las jóvenes habían sido contactadas por redes sociales con la promesa de un empleo bien remunerado en el país vecino y se retiraron de sus domicilios sin aviso.

La Fiscalía Federal N° 2 de Posadas, a cargo de la Dra. Silvina Gutiérrez, junto a la Jueza Federal Dra. Verónica Skanata, dispuso medidas urgentes de búsqueda e investigación. Efectivos de la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía de Misiones, con apoyo de la División Trata de Personas y del personal de Inteligencia Criminal de la Prefectura Naval Zona Alto Paraná, llevaron adelante las tareas de rastreo.

El 9 de octubre, las jóvenes fueron localizadas en territorio nacional antes de que cruzaran la frontera. Tras el rescate, recibieron asistencia médica y contención emocional, y luego fueron trasladadas a Posadas bajo custodia de la Policía. Una vez en la capital provincial, fueron entregadas a sus familias, acompañadas por profesionales en salud mental y asistencia a víctimas, siguiendo los protocolos establecidos por la Fiscalía.

El operativo refleja la coordinación entre fuerzas provinciales y federales en la lucha contra la trata de personas y la protección de los derechos de las víctimas.