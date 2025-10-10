Le robaron la camioneta en 25 de Mayo y apareció en Vista Alegre, incrustada en un bloque de hormigón

Una Jeep Renegade negra, robada en la localidad pampeana de 25 de Mayo, fue hallada chocada y abandonada en el Parque Reserva de Vista Alegre, muy cerca del Dique Ballester. La víctima, un petrolero que maneja una camioneta de otra empresa, había dejado la llave puesta para que alguien de su familia lo busque al regreso. El vehículo fue encontrado incrustado a un bloque de hormigón, con los airbag abiertos.

El procedimiento estuvo a cargo del personal de la Comisaría 49°, que acudió al lugar alrededor de las 5 de la mañana, tras un llamado que alertaba sobre una camioneta incrustada contra un bloque de cemento. Al llegar, los uniformados encontraron el vehículo con el frente completamente destruido y sin ocupantes a la vista.

En un primer momento, la Jeep no figuraba con pedido de secuestro en los sistemas provinciales, es que la víctima advirtió el hecho recién cuando se levantó para ir a trabajar. Pero una segunda verificación, realizada a través de la División Sustracción de Automotores, confirmó lo se esperaba: el rodado tenía un pedido de secuestro nacional solicitado por la Comisaría Departamental 25 de Mayo, en La Pampa, por robo.

Ante esta situación, la Policía neuquina realizó las comunicaciones correspondientes con las autoridades pampeanas y secuestró el vehículo, que permanece depositado en la Comisaría 49 de Vista Alegre hasta ser trasladado o retirado por personal de la dependencia que lleva adelante la investigación.

La camioneta estaba impecable, el ladrón se la llevó del garage de la víctima

Por estas horas, los investigadores intentan reconstruir el recorrido que hizo la camioneta desde 25 de Mayo hasta Vista Alegre, un trayecto de más de 130 kilómetros, con al menos cuatro puestos policiales en el medio, y dar con los autores, que se esfumaron tras el choque.

El hallazgo confirma una sospecha que crece en la región: los delincuentes están usando las rutas interprovinciales para “enfriar” vehículos robados antes de reinsertarlos en el circuito ilegal. En este caso, el golpe terminó abruptamente contra un bloque de cemento, y los ladrones se esfumaron antes de que llegara la Policía.