En lo que está siendo un fenomenal arranque para él, Nicolás Paz fue la figura excluyente en la histórica victoria del Como por 2-0 frente a Juventus, por la séptima fecha de la Serie A. El conjunto Lariani sigue extendiendo su buen momento de la mano del volante argentino que marcó un golazo y asistió para que el equipo de la región lombarda le regale un gran triunfo a sus hinchas frente a la Vecchia Signora en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

Con tan solo 21 años, Paz, quien formó parte de las últimas convocatorias de Lionel Scaloni en la Seleccion Argentina y jugó en los amistosos de la última semana, asisitó en el tanto que abrió el marcador, marcado a los cuatro minutos del primer tiempo por el alemán Marc-Oliver Kempf. En una acción preparada de córner, el argentino ejecutó, fue a buscar la devolución y sacó un centro preciso de zurda para su compañero, que llegó por el segundo palo para poner el 1-0.

Ya con el partido cerca del final, Paz definió la historia en favor del Como a los 34 minutos del segundo tiempo. El '10' manejó un contragolpe de su equipo, enganchó ante un defensor cuando se metía en el área para luego sacar un zurdazo espectacular al segundo palo que dejó sin chances al arquero Michele Di Gregorio, estableciendo el 2-0 definitivo.

Gracias a esta victoria, el equipo dirigido por Cesc Fábregas escaló hasta la sexta posición en la tabla de la Serie A con 12 puntos, cosechando tres triunfos, tres empates y una sola derrota. El próximo desafío para Como será el sábado próximo cuando visite a Parma. Más allá de la campaña de los Lariani, realmente la relevancia de Paz destaca y es tema de conversación en toda la liga italiana. Ya son ocho de los nueve goles con intervención suya para los lombardos, que se mantienen a solo tres unidades de los líderes Roma, Inter y Nápoli.