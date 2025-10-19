En la continuidad de la 13° fecha, Independiente perdió 1 a 0 con San Martín de San Juan en Cuyo y fue eliminado del Torneo Clausura 2025, mietras el Santo sueña con seguir en Primera División.

Poco le importa a los sanjuaninos el pésimo y preocupante momento del Rojo, sin ganar en el campeonato y eliminado de todo dos fechas antes (tres porque tiene un pendiente ante Platense). Es que con estos tres puntos, el Santo llega a los 26 en la anual y queda a uno de Godoy Cruz y Talleres de Córdoba.

En la próxima, encima, deberá visitar al Tomba en Mendoza, un equipo en caída libre que no ha ganado en casa desde que volvió a su propia cancha y dejó al Malvinas Argentinas. El equipo de Carlos Tévez tampoco la tiene nada sencilla ya que deberá visitar a Vélez en Liniers.

Lo peor que le pasa al Rojo no son los resultados transitorios, es el rendimiento individual de la mayoría de sus jugadores que no permiten vislumbrar un cambio mayúsculo. No parece ser el fin del campeonato y el inicio de la pretemporada un punto de inflexión para el técnico Gustavo Quinteros que ya debe estar preocupado.

En la mitad de la cancha, lo hecho por Rodrigo Fernández Cedrés y Pablo Galdames en el doble cinco fue muy pobre y desde allí todo cuesta el doble para un Luciano Cabral que parece ser el único capaz de darle algo de frescura a los últimos metros en el conjunto de Avellaneda.

Encima, ni el penal a favor a los 5 minutos sirvió para tranquilizarlo ante un San Martín más que necesitado, también con pocas luces y pocos atributos colectivos. Los rendimientos en el visitante son preocupantes desde todo punto de visita. Si hasta el arquero Rodrigo Rey falló en el gol al salir tarde para achicar la corrida de Fernández.

Iván Marcone, que saltó a la cancha en el complemento por el flojísimo Rodrigo Fernández Cedrez, dio el paso hacia adelante demasiado tarde y facilitó la corrida del número 27.

Aferrado a los tres puntos claves, San Martín retrocedió, el Rojo fue más por obligación que con argumentos futbolísticos. Leonardo Godoy lo empató a los 41, pero fue anulado por posición adelantada y se le terminaron esfumando todas las ilusiones a un Independiente par reflexionar profundamente de cara a un 2026 que exige una masiva renovación.

Acciones del segundo tiempo

41 Minutos. Gol anulado por offside de Independiente. A instancias del VAR se comprobó la posición de Godoy.

33 Minutos del ST. Cambio en San Martín. Ingresó Santiago Salles por Fernández,

31 Minutos del ST. Cambio en Independiente. Ingresó Lautaro Millán por Galdames.

24 Minutos del ST. Doble cambio en Independiente. Gabriel Ávalos por Pussetto y Leonardo Godoy por Vera.

15 Minutos del ST. Gol de San Martín, Fernández. Contra después de un tiro de esquina favor de Independiente. La última línea da el paso adelante tarde (Marcone), queda habilitado Fernández que corrió sólo y definió ante la salida tardida de Rey.

5 Minutos del ST. Buen desborde de Abaldo para Independiente por la izquierda del ataque, centro y Pussetto que no logra definir para el visitante.

19:11 comenzó el segundo tiempo. Cambio en Independiente. Ingresó Iván Marcone por Fernández Cedrés. A los 15 del partido, Facundo Zabala ya había reemplazado al lesionado Valenzuela. En San Martín hay doble cambio, no sale a jugar el complemento González, quien debió ser expulsado, y lo reemplazó Juan Cavallaro. Santiago Barrera sustituyó a Puch.

Acciones del primer tiempo

45+2 Dura infracción sobre Cabral. Merció roja Sebastián González, pero no intervino ni el VAR.

41 Minutos. El momento de Independiente se ve reflejado en su juego, imprecisiones individuales alarmante ante un rival muy pobre que entrega campo y pelota. La mitad de cancha del equipo de Gustavo Quinteros implora por modificaciones urgentes.

Superada la media hora de juego, el equipo de Gustavo Quinteros domina la pelota y juega en campo rival, pero no logra hilvanar muchas jugadas de peligro como para abrir el marcador. El penal errado no lo bajoneó y sigue empujando. Está obligado a ganar y San Martín a sumar en la pelea por el campeonato.

El Rojo tuvo un penal al inicio del encuentro en el Estadio Hilario Sánchez, pero el arquero Matías Borgogno se lo atajó al chileno Pablo Galdames. Por ahora, los de Avellaneda siguen sin triunfos en el campeonato y, de no ganar y darse algunos resultados, podrían quedar eliminados en esta jornada de la pelea por el campeonato.

5 Minutos Borgogno se lo atajó a Galdames desde el punto penal.

Todo parecía haber comenzado a pedir del Rojo, porque a los cinco minutos de juego el árbitro Andrés Merlos sancionó un penal por una falta a Galdames en el área, tras un córner. El propio chileno se hizo cargo de la ejecución, pero Borgogno le adivinó la intención y le tapó el remate desde los doce pasos tirándose sobre su palo izquierdo.

Formaciones

San Martín SJ: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciando Recalde, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Diego González; Tomás Fernández, Sebastián González, Horacio Tijanovich; Ignacio Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Pablo Galdames, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Ignacio Pussetto, Matías Abaldo. DT. Gustavo Quinteros.

Árbitro: Andrés Merlos.