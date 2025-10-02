Empezó con un cigarrillo: una mujer estaba internada y murió en Santiago del Estero

El insólito episodio ocurrió días atrás en el Hospital Regional de Santiago del Estero. La víctima, María Juan, de 55 años, había sido internada luego de un accidente vial en el departamento Quimilí y permanecía bajo asistencia respiratoria.

Según fuentes hospitalarias, un familiar ingresó fuera del horario de visita y le entregó un cigarrillo junto con un encendedor.

El ingreso irregular del hermano

De acuerdo con las cámaras de seguridad del hospital, la persona que accedió sin autorización fue el hermano de la paciente. Su permanencia en el lugar se extendió por alrededor de 15 minutos.

Minutos después de su salida, la camilla de la mujer comenzó a prenderse fuego, lo que generó un incendio localizado en la sala.

Consecuencias de las quemaduras

El fuego provocó graves lesiones en el rostro y en las vías respiratorias de la paciente. Aunque el personal médico actuó rápidamente para controlar la situación, María Juan falleció en las últimas horas debido a la magnitud de las quemaduras sufridas.

Investigación en curso

Autoridades del Hospital Regional de Santiago del Estero revisan los protocolos de ingreso y permanencia de familiares en áreas críticas. El caso también está bajo análisis para determinar posibles responsabilidades.