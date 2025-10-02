Esta tarde, el Senado de la Nación se reúne para definir el destino de dos proyectos claves: la ley de financiamiento universitario y la declaración de Emergencia en pediatría, que incluye acciones específicas para el Hospital Garrahan.

A pesar de que el gobierno de Javier Milei intentó relanzar el diálogo político hace un par de semanas y se mostró junto a diversos sectores dialoguistas, el oficialismo carece de los votos necesarios para impedir que los vetos sean rechazados. Así, ambos proyectos deberán ser promulgados por la Casa Rosada, convirtiéndose en una nueva derrota legislativa para el Ejecutivo en Balcarce 50.

El temario de la sesión, definido en la reunión de Labor Parlamentaria de hoy, también incluye la prórroga de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, y la aprobación de dos tratados internacionales.

Otro de los temas importantes será la media sanción del Programa Alerta Sofía, iniciativa lanzada en 2019 por el Ministerio de Seguridad durante la gestión actual de Patricia Bullrich, destinada a difundir con urgencia información sobre menores desaparecidos y mejorar los mecanismos de alerta temprana en todo el país.

La sesión de esta tarde se perfila como un momento clave para la relación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, y representa un nuevo capítulo en la gestión de Milei, cuya estrategia de diálogo enfrenta los límites de la realidad parlamentaria.