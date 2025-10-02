Ley Garrahan: cómo votaron los senadores de Neuquén y Río Negro al veto de Milei

La Cámara Alta volvió a marcar distancia con el Gobierno nacional al rechazar los vetos presidenciales de Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica (Ley Garrahan) y a la Ley de Financiamiento Universitario.
Con 59 votos afirmativos, 7 en apoyo al veto y 3 abstenciones, los senadores ratificaron la normativa que declara la emergencia pediátrica por un año y que obliga a actualizar los sueldos del personal del Hospital Garrahan.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la implementación de la ley demandará un gasto adicional estimado en $133.433 millones.
Cómo votaron los senadores de Neuquén
-
Lucila Crexell: afirmativo
-
Oscar Parrili: afirmativo
-
Silvia Sapag: afirmativo
Cómo votaron los senadores de Río Negro
-
Martín Doñate: afirmativo
-
Silvina García Larraburu: afirmativo
-
Mónica Silva: afirmativo
Qué implica la Ley Garrahan
La Ley Garrahan declara la emergencia pediátrica nacional por 12 meses, establece la obligación de actualizar los salarios de los trabajadores del hospital y garantiza la continuidad de su financiamiento.