Ley Garrahan: cómo votaron los senadores de Neuquén y Río Negro al veto de Milei

La Cámara Alta volvió a marcar distancia con el Gobierno nacional al rechazar los vetos presidenciales de Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica (Ley Garrahan) y a la Ley de Financiamiento Universitario.

Con 59 votos afirmativos, 7 en apoyo al veto y 3 abstenciones, los senadores ratificaron la normativa que declara la emergencia pediátrica por un año y que obliga a actualizar los sueldos del personal del Hospital Garrahan.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la implementación de la ley demandará un gasto adicional estimado en $133.433 millones.

Cómo votaron los senadores de Neuquén

Lucila Crexell : afirmativo

Oscar Parrili : afirmativo

Silvia Sapag: afirmativo

Cómo votaron los senadores de Río Negro

Martín Doñate : afirmativo

Silvina García Larraburu : afirmativo

Mónica Silva: afirmativo

Qué implica la Ley Garrahan

La Ley Garrahan declara la emergencia pediátrica nacional por 12 meses, establece la obligación de actualizar los salarios de los trabajadores del hospital y garantiza la continuidad de su financiamiento.