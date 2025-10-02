¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 02 de Octubre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Revés político en el Senado

Ley Garrahan: cómo votaron los senadores de Neuquén y Río Negro al veto de Milei

Con 59 votos afirmativos, el Senado insistió este jueves en la Ley Garrahan y dejó sin efecto el veto de Javier Milei.

Por Redacción

Jueves, 02 de octubre de 2025 a las 21:13
PUBLICIDAD

La Cámara Alta volvió a marcar distancia con el Gobierno nacional al rechazar los vetos presidenciales de Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica (Ley Garrahan) y a la Ley de Financiamiento Universitario.

Con 59 votos afirmativos, 7 en apoyo al veto y 3 abstenciones, los senadores ratificaron la normativa que declara la emergencia pediátrica por un año y que obliga a actualizar los sueldos del personal del Hospital Garrahan.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la implementación de la ley demandará un gasto adicional estimado en $133.433 millones.

Cómo votaron los senadores de Neuquén

  • Lucila Crexell: afirmativo

  • Oscar Parrili: afirmativo

  • Silvia Sapag: afirmativo

Cómo votaron los senadores de Río Negro

  • Martín Doñate: afirmativo

  • Silvina García Larraburu: afirmativo

  • Mónica Silva: afirmativo

Qué implica la Ley Garrahan

La Ley Garrahan declara la emergencia pediátrica nacional por 12 meses, establece la obligación de actualizar los salarios de los trabajadores del hospital y garantiza la continuidad de su financiamiento.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD