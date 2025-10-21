Lo que dijo Milei sobre Nadia Márquez y Gastón Riesco, en pleno calor electoral

Un encuentro que dejó definiciones

El presidente Javier Milei recibió en Buenos Aires a Nadia Márquez y Gastón Riesco, los dos principales candidatos de La Libertad Avanza en Neuquén.

Durante la reunión, el mandatario ratificó su apoyo a la lista y dejó en claro que el espacio libertario buscará ampliar su representación parlamentaria con referentes alineados a su proyecto de gobierno.

En medio de las tensiones políticas que atraviesan la campaña, Milei habló del “orden macroeconómico” como condición clave para atraer inversiones y destacó a Neuquén como motor energético del país, un mensaje que también puede leerse como respaldo directo a sus candidatos locales.

Neuquén, el corazón energético de la Argentina

El jefe de Estado subrayó que la provincia “ocupa un lugar central” en el desarrollo energético nacional.

Sin mencionar nombres propios, apuntó a la necesidad de consolidar una visión a largo plazo que combine inversión privada, empleo genuino y estabilidad económica, pilares que su espacio busca trasladar al Congreso.

Fuentes cercanas al encuentro señalaron que Milei elogió el trabajo territorial que vienen realizando Márquez y Riesco.

“La transformación solo es posible con equipos que entiendan la libertad económica como un valor real”.

Un mensaje hacia dentro y hacia fuera

Las declaraciones del presidente no pasaron desapercibidas. En sectores opositores, hubo lecturas cruzadas sobre el alcance político del encuentro, mientras que en La Libertad Avanza se interpretó como una ratificación del rumbo y del liderazgo nacional dentro del espacio.

El propio Milei evitó confirmaciones sobre su posible visita a Neuquén para el cierre de campaña, pero dejó claro que “el respaldo político está dado” y que el crecimiento del espacio en el Congreso dependerá de consolidar esa línea.

El desafío electoral

La Libertad Avanza apuesta a sumar nuevas bancas por Neuquén, donde actualmente cuenta con la representación de Márquez en la Cámara baja.

Si resulta electa senadora, su lugar quedará vacante y Riesco buscará ocupar una banca en Diputados, completando así una fórmula que, según analistas, fortalece el vínculo político entre el Ejecutivo nacional y la Patagonia.

