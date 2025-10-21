La economista Delfina Rossi, parte del directorio del Banco Ciudad, protagonizó un fuerte intercambio en redes sociales con Luis Caputo, ministro de Economía, a quien le reclamó públicamente que repatríe el dinero que, según ella, mantiene en cuentas fuera de Argentina.

En un primer mensaje, Rossi criticó la gestión de Caputo, quien tiene experiencia en JP Morgan, al señalar que tomó "una deuda impagable". Además, cuestionó la recompra de esa deuda con la asistencia del JP Morgan y organismos internacionales, preguntando: "¿Qué nombre le ponemos a esta obra?".

Caputo respondió directamente a Rossi, defendiendo su trabajo en el sector público y acusándola de aprovecharse del Estado. "Yo podría trabajar en el sector privado por más de 10 veces de lo que gano en el sector público. Lo hago por la patria. También tengo dos hijos que trabajan conmigo, ¿y sabes cuánto cobran? Nada. Trabajan gratis para el Estado, solo para ayudarme a tratar de sacar este país adelante", expresó.

Mensajes cruzados de los protagonistas

El ministro continuó con críticas personales: "Vos en cambio, trabajas en el sector público porque en el sector privado no te pagarían ni la décima parte de lo que te pagan en el sector público. Trabajás por acomodo, y para chorear un sueldo que no te merecés. Como siempre lo hizo tu padre. Ojalá los argentinos no tengamos que mantener a tus hijos también".

Rossi no tardó en responder: "Caputo, como no tenés argumentos para defender tu (segunda) pésima gestión, entonces elegís atacarme personalmente. El directorio del Banco Ciudad lo conforma el gobierno y hay un lugar que corresponde a la oposición, que ocupo con la mayor responsabilidad y orgullo. En cambio, vos que tanto que hablás de la Patria, si tan buena es su gestión, ¿Cuándo vas a traer la guita que tenés afuera?".

La economista agregó que "Argentina es mucho más grande que todos ustedes juntos y vas a pasar a la historia: por endeudarnos como nadie, por entregar nuestra soberanía nacional y ser el principal partícipe del peor gobierno de la historia. Y ni hablar de tus oscuras relaciones con el intento de asesinato a Cristina".

Rossi enfrenta a Caputo por fondos fuera y deuda pública

Por último, Rossi concluyó: "En fin Caputo, mientras vos seguís canchereando desde Twitter, la gente se sigue endeudando porque no llega a fin de mes. Tu única preocupación es darle salida del quilombo que armaste a tus amigos timberos. Quedate tranquilo, que somos millones que les vamos a dar salida a todos ustedes a partir del domingo".