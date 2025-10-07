Caputo podría quedarse en EE.UU. hasta la reunión Milei–Trump

El ministro de Economía, Luis Caputo, podría permanecer en Estados Unidos al menos hasta el martes 14 de octubre, fecha prevista para el encuentro entre el presidente Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca. Según confirmaron fuentes oficiales, el funcionario extendió su agenda en Washington, donde mantiene reuniones clave con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva).

Caputo viajó a la capital estadounidense el sábado pasado con el objetivo de negociar los detalles del paquete de ayuda financiera que el gobierno norteamericano se comprometió a impulsar para respaldar el programa económico argentino. Aunque desde el Palacio de Hacienda evitaron dar precisiones sobre la agenda del ministro, se espera que participe de encuentros técnicos con ambos organismos y que acompañe a Milei durante su visita oficial a Washington.

La presencia de Caputo busca asegurar respaldo político y financiero a las medidas de estabilización impulsadas por el Ejecutivo argentino. En los últimos días, el ministro habría mantenido conversaciones informales con Georgieva y funcionarios del Tesoro, en las que se analizó la posibilidad de flexibilizar metas fiscales y acelerar desembolsos del Fondo.

Hasta el momento, no se difundió oficialmente la agenda completa de Caputo, aunque se estima que este martes podría estar presente en el discurso de apertura de Kristalina Georgieva en el marco del encuentro anual del FMI. La visita del ministro se enmarca en una etapa de negociaciones decisivas para el Gobierno, que busca fortalecer su relación con el Tesoro norteamericano y garantizar nuevos apoyos financieros antes de fin de año.