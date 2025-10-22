Tamara Báez se agarró a las piñas en un boliche y se filtró el insólito motivo: “Fue con…”

La noche que prometía diversión y música terminó en un verdadero escándalo. Tamara Báez, la ex pareja de L-Gante, protagonizó una violenta pelea en un boliche de San Miguel luego de un episodio de celos que rápidamente se descontroló. Según trascendió, todo ocurrió durante un evento en el que la influencer había sido invitada para realizar una presencia.

El periodista Juan Etchegoyen fue quien reveló la información en su programa Mitre Live, asegurando que el incidente se dio en el local “Brot”, donde Tamara Báez asistió junto a su actual novio, Thiago Martínez. Lo que debía ser una noche de celebración terminó con gritos, empujones y hasta vasos volando por el aire.

De acuerdo al relato del conductor, todo comenzó cerca de las cuatro de la madrugada, cuando Tamara Báez notó que una joven rubia no dejaba de mirar a su pareja. Lejos de ignorar la situación, decidió enfrentarla y las cosas se salieron de control. En cuestión de segundos, la discusión verbal escaló hasta convertirse en una pelea física frente a todos los presentes.

“Se empezaron a agarrar a las piñas”, aseguró Tamara Báez, quien también detalló que la otra mujer intentó defenderse aclarando que nunca había tenido intenciones con Martínez. Sin embargo, eso no fue suficiente para calmar la furia de la influencer, que terminó tirándole del pelo y arrojándole vasos.

El episodio generó un enorme revuelo dentro del boliche, donde varios testigos intentaron intervenir para separarlas. El personal del lugar, según contó el periodista, pidió que nadie grabara ni difundiera lo sucedido para evitar mayores consecuencias.

A pesar de los esfuerzos por mantener el escándalo en secreto, la noticia se filtró rápidamente y causó un gran impacto en redes sociales. Muchos usuarios recordaron otros episodios polémicos de la joven y cuestionaron su reacción ante la situación.

Por el momento, Tamara Báez no hizo declaraciones públicas sobre lo ocurrido, aunque su entorno habría pedido que el tema no se siga amplificando. Lo cierto es que la noche de fiesta terminó siendo una más de las tantas polémicas que rodean a la influencer y que, una vez más, la colocan en el centro de la escena mediática.