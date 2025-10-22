Confirmaron que el cuerpo hallado en el río Negro es de Carlos Tomasini

La autopsia confirmó lo que nadie quería escuchar: el cuerpo encontrado en el río Negro pertenece a Carlos Alberto Tomasini, el joven de 20 años que era buscado desde hacía dos semanas en Viedma. Los peritos informaron que no presentaba signos de criminalidad y que los restos serán entregados a su familia en las próximas horas.

El hallazgo se produjo ayer, a unos 58 kilómetros de Viedma, cerca de la balsa de Guardia Mitre, en el río Negro. El cuerpo estaba en un avanzado estado de descomposición, por lo que en un primer momento no pudo ser identificado. La confirmación llegó recién hoy, tras la autopsia ordenada por la Justicia.

Tomasini había sido visto por última vez el 8 de octubre, cuando salió de su casa en el barrio San Martín y no volvió a comunicarse. Llevaba puesta una camisa negra, un pantalón de jeans azul y zapatillas. Su madre, desesperada, había iniciado una intensa búsqueda en redes sociales, pidiendo ayuda y compartiendo fotos del joven.

Durante días, familiares y amigos se aferraron a la esperanza de encontrarlo con vida. Cada dato, cada mensaje, alimentaba la ilusión de que pudiera aparecer en algún lugar. Pero el hallazgo en el río cambió todo. La confirmación oficial, al mediodía del martes, cayó como un golpe seco sobre la familia.

Fuentes oficiales señalaron que el cuerpo “no presentaba signos de violencia”, aunque el resultado de los estudios complementarios permitirá conocer más detalles, como la data de la muerte.