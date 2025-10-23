Mariano Cúneo Libarona dejará el Ministerio de Justicia después de las elecciones 

El ministro de Seguridad, Mariano Cúneo Libarona, dejará el cargo al frente del Ministerio de Seguridad el próximo lunes, luego de las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo.

“El lunes se va. Ahora empezó su propio relato”, confirmó una importante fuente oficial a la agencia Noticias Argentinas.

De esta forma, la salida de Cúneo Libarona se suma a la de Gerardo Werthein, quien envió su renuncia el pasado miércoles con fecha del lunes 27 de octubre.

“Dejé todo listo, solo hace falta que continúen por ese camino”, aseguran que planteó entre los suyos luego de comunicar que daría un paso al costado.

Como anticipó esta agencia el lunes pasado, su salida era un secreto a voces y formaba parte de los cambios estructurales que el presidente Javier Milei tenía en mente de cara a la reforma del Gabinete para afrontar el segundo tramo de la gestión.

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien responde al asesor, Santiago Caputo, suena como sucesor natural en el cargo, aunque desde su entorno le baja el precio a la posibilidad.

Sin definiciones, el juego podría abrirse a referentes del PRO bien ponderados por los libertarios como el actual intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, con experiencia en la materia, que anota su nombre para la sucesión.