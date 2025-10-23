El dólar bajó $10 y se aleja del techo de la banda cambiaria

El dólar registró este jueves una caída de 10 pesos en el mercado mayorista, cerrando en $1.479, mientras que en el Banco Nación la divisa cerró a $1.505. Esta baja se produce en un contexto de intensa intervención del Tesoro de Estados Unidos, que volvió a vender divisas sobre el final de la jornada, presionando al tipo de cambio a la baja.

Durante la rueda, el dólar mayorista osciló entre $1.478 por la mañana y un máximo de $1.490 pasada las 14:30, justo cuando se activaron las ventas institucionales. Estas operaciones se realizaron a apenas $2 del techo superior de la banda cambiaria, evidenciando la estrategia para mantener la divisa por debajo del límite.

El mercado mostró un volumen importante: se negociaron USD 677,1 millones en el segmento de contado, aunque esto representa un 14% menos que en la sesión anterior, lo que indica un retroceso en el ritmo de operaciones, pero aún así mantiene un monto elevado para esta época del año.

Con esta dinámica, el dólar se encamina a las elecciones manteniéndose por debajo del techo de la banda cambiaria, gracias a la postura vendedora del Tesoro de EEUU y a las operaciones del Banco Central, que continúan siendo un factor clave en la estabilidad del tipo de cambio.