Luciano Emanuel Vivar y Héctor Omar Carrasco se encuentran desaparecidos en Chubut desde el pasado 16 de octubre, mismo día en que se desconoció el paradero de los jubilados Juana Morales y Pedro Kreder.

Vivar, de 23 años, quien al momento de su desaparición lucía una campera de color negro, un pantalón jogging negro con rojo y zapatillas grises, y se encontraba en el barrio Don Bosco, también conocido como “Kilómetro 8″.

Según los datos que aportó la división para contribuir a la búsqueda, nació en Comodoro Rivadavia mide aproximadamente 1,75 metros y tiene una contextura física de alrededor de 80 kilogramos, ojos marrones y cabello lacio, corto y negro.

Por otra parte, informó la desaparición de Carrasco, de 30 años, quien fue visto por última vez en el barrio Máximo Abasolo. También es oriundo de Comodoro Rivadavia, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene ojos marrones oscuros y el pelo negro, lacio y largo. Lucía un pantalón de jean, chomba azul, chaleco negro, gorra de lana azul y botines de seguridad marrones.

La División de Búsqueda de Personas señaló que ante cualquier información sobre el paradero de ambos jóvenes se puede comunicar al teléfono 297-4082600 o a la comisaría más cercana.

Juana y Pedro, los jubilados desaparecidos.

¿Qué se sabe de la pareja de jubilados?

Kreder y Morales, quienes se conocieron hace un mes, desaparecieron hace 13 días en los Cañadones de Visser, a poco más de 30 kilómetros de Comodoro Rivadavia, en Chubut. Estaban recorriendo el sur del país cuando, aparentemente, se encajaron en una zona de barro con su camioneta y salieron a buscar ayuda. El vehículo estaba cerrado con llave, sin signos de violencia ni desorden, y con dinero en su interior. Además, la policía encontró una carpa, una bolsa de dormir, comida y agua.

La camioneta de los jubilados desaparecidos.

De momento se mantienen abiertas todas las hipótesis: desde un accidente hasta la posibilidad de un hecho delictivo. Este viernes, los investigadores descartaron la pista del llamado anónimo al 134, que indicaba que se habría tratado de un robo.