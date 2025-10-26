Una tragedia sacudió la madrugada de este domingo en la Ruta Nacional 14, a la altura de Campo Viera, en Misiones. Un colectivo de la empresa Sol del Norte, que viajaba con alrededor de 50 pasajeros, colisionó de frente con un automóvil Ford Focus que circulaba en sentido contrario. El saldo, hasta el momento, es de siete personas fallecidas y cinco en estado crítico, mientras que mas de 20 heridos fueron trasladados de urgencia a distintos hospitales de la región.

Según confirmaron fuentes oficiales, el siniestro ocurrió alrededor de las 4:30 de la madrugada, en un tramo donde la densa niebla reducía drásticamente la visibilidad. Tras el impacto, el colectivo, de doble piso, continuó su marcha varios metros hasta quedar incrustado en el cauce del arroyo Yazá, al borde del colapso total. El auto, en tanto, terminó destrozado sobre la banquina, a pocos metros del punto del choque.

El hospital de Oberá recibió al menos 20 pasajeros heridos, mientras que otros cuatro fueron derivados al hospital de Campo Viera, entre ellos menores con lesiones leves. De los pacientes más comprometidos, cinco permanecen internados en estado crítico bajo cuidados intensivos.

En el lugar trabajan personal de bomberos, policía de Misiones, Gendarmería y el Sistema de Emergencias, que durante toda la madrugada realizaron tareas de rescate y asistencia. El tránsito sobre la Ruta 14 permanece totalmente interrumpido, y las autoridades recomiendan evitar la zona hasta nuevo aviso.

La magnitud del impacto y las condiciones climáticas al momento del hecho son materia de investigación, mientras la comunidad de Campo Viera y Oberá intenta asimilar una de las tragedias viales más graves de los últimos tiempos en la región.