La participación electoral fue del 66%, la más baja desde la vuelta de la democracia 

Los comicios para las elecciones legislativas cerraron a las 18 de hoy en todo el país sin que se registraran demoras ni mayores incidentes.

Según informó la Dirección Nacional Electoral (DINE), dependiente del Ministerio del Interior, informó que la participación electoral a nivel nacional alcanzó el 66 por ciento, la más baja desde la vuelta de la democracia.

Si bien se mostró una activación del voto en las últimas horas de la tarde, es inferior al registrado en elecciones generales anteriores a la misma hora, lo que podría indicar una participación final por debajo del promedio histórico.

En el año 2021, había votado el 71% del padrón y en 2023, donde también se eligió presidente, había participado el 77% de los ciudadanos.

En 2021, se renovaron 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y 24 de las 72 que tiene el Senado.

En las primeras legislativas posteriores a la dictadura, la participación había sido la más alta en democracia: en aquella oportunidad se había presentado más del 85% del padrón electoral.

A través de estas elecciones, que se llevaron a cabo por primera vez con Boleta Única de Papel (BUP), se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado.