Neuquén, por encima del país en concurrencia a las urnas: hasta el mediodía ya votó 35,91% del padrón y en menos de 3 minutos

Participación nacional y provincial

Según la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior, hasta las 12 del mediodía la participación en las elecciones nacionales alcanzó el 23% del padrón.

En Neuquén, la Justicia Electoral provincial reportó que hasta el mismo horario ya había votado el 35,91% del padrón, marcando un nivel de concurrencia superior al promedio nacional.

Durante la mañana, los primeros cortes indicaron que a las 10 de la mañana menos del 7% del padrón provincial había votado, mientras que a las 10:30 la cifra ascendió al 15%, llegando al 36% antes del mediodía. Se espera un nuevo corte por la tarde para actualizar la participación.

Sistema de Boleta Única Papel

La jornada electoral se desarrolla con normalidad y bajo el nuevo sistema de Boleta Única Papel (BUP). Según datos oficiales:

Para quienes votan únicamente una categoría, el tiempo promedio de votación es menos de tres minutos .

Para quienes votan tanto Diputados como Senadores, el tiempo promedio es alrededor de cuatro minutos.

Este sistema permite agilizar el acto de votar y también facilita el escrutinio posterior.

Elecciones provinciales en Neuquén

En la provincia, los comicios renovarán:

Tres bancas del Senado : Oscar Parrilli, Silvia Sapag y Lucila Crexell.

Tres de las cinco bancas en Diputados: Tanya Bertoldi, Osvaldo Llancafilo y Pablo Cervi.

Participan cinco partidos y tres alianzas para la categoría de Senadores (8 listas) y seis partidos y tres alianzas para Diputados (9 listas).

El sistema de reparto establece que el partido o alianza ganador obtendrá dos bancas en la Cámara Alta, mientras que en Diputados se aplicará un criterio proporcional según la diferencia de votos.

Desarrollo de la jornada

Hasta el momento, la votación se realiza sin incidentes y con flujo constante de electores en los distintos establecimientos habilitados. La información oficial indica que el proceso electoral avanza con normalidad y que la participación sigue creciendo conforme transcurre la jornada.