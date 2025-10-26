El Presidente Javier Milei cumplió con el deber cívico como ciudadano y votó antes del mediodía en la mesa 2211 ubicado en la UTN del barrio porteño de Almagro.

El primer mandatario del país se mostró acompañado por su hermana Karina Milei, una de las más cuestionadas en la campaña previa, pero también la más cercana a la mesa de las decisiones en Casa Rosada.

Con una importante custodia policial, Milei caminó unos metros desde el vehículo oficial hasta su mesa, saludo a las autoridades presentes y rápidamente se colocó detrás de los biombos para cumplir con la elección. Fiel a su estilo, Mieli evitó el traje y lució campera de cuero en color negro, igual que sus jeans.

Rápidamente dobló la extensa nómina que caracteriza a las propuestas en Buenos Aires y se retiró sin mantener contacto con el periodismo.

Las elecciones legislativas de medio término son uno de los momentos más esperados por todos los ejecutivos, lo que marcará el pulso de la economía en los próximos días.

A la fila

Más allá de la presencia de la Policía y de una enorme expectativa periodística, Milei llegó y decidió hacer la fila, mientras interactuó con un par de saludos con gente mayor que cumplía con el mismo trámite en la Universidad Tecnológica Nacional.

Todavía no se ha informado si al término de la votación, cuando se conozcan los resultados, el Presidente hablará en conferencia de prensa o se expresará, como es habitual, en redes sociales.