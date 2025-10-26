¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 26 de Octubre, Neuquén, Argentina
Cerraron los comicios de las elecciones legislativas en todo el país

A partir de las 21 horas de este domingo el sitio web oficial del escrutinio provisorio comenzará a mostrar los primeros datos.

Por Redacción

Domingo, 26 de octubre de 2025 a las 18:08
Los comicios para las elecciones legislativas cerraron a las 18 de hoy en todo el país sin que se registraran demoras ni mayores incidentes.

Según informó la Dirección Nacional Electoral (DINE), dependiente del Ministerio del Interior, informó que la participación electoral a nivel nacional alcanzó el 58,5% del padrón hasta las 17:00 horas.

Si bien muestra una activación del voto en las últimas horas de la tarde, es inferior al registrado en elecciones generales anteriores a la misma hora, lo que podría indicar una participación final por debajo del promedio histórico.

 

