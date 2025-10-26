Por qué no dejaron votar al Joker argentino

“El Joker argentino”, así se lo puede encontrar en redes sociales a Darío Daniel Sirvent. En estas elecciones legislativas 2025 quiso repetir lo que venía haciendo desde 2019, cuando fue furor al ir a votar disfrazado como el personaje de DC.

Pero esta vez no pudo. La delegada de mesa María Alejandra Korol le informó que debía retirarse el maquillaje para poder acreditar su identidad ante las autoridades de mesa.

El hombre, acompañado por otra persona que registraba el hecho con un teléfono celular, se retiró del lugar sin incidentes.

Personal de la Dirección Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) que realizaba cobertura externa en la Escuela Teniente Benjamín Matienzo Nº5 de El Palomar intervino ante esta situación poco habitual.