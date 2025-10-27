Tras el triunfo de La Libertad Avanza, el dólar cae y suben las acciones

El dólar oficial en el Banco Nación opera en $ 1.350 para la compra y $ 1.400 para la venta, con una baja de $ 115 con relación al cierre pre electoral. En tanto, el dólar mayorista opera en $ 1.345 y $ 1.355 para ambas puntas.

A su vez, en el promedio de los bancos para los minoristas el precio es $ 1.360 y $ 1.410. En tanto, el MEP se ubica en $ 1.390 y el Contado con Liquidación en $ 1.410. Por su parte, el dólar “blue” se ofrece a $ 1.380 y $ 1.420 para ambas cotizaciones.

Por su parte, los bonos de la deuda pública muestran subas de hasta 25% en el inicio de las operaciones. Este aumento fuerza una baja del Riesgo País a la zona de 650 puntos.

El Riesgo País cae a la zona de 600 puntos, según reportan agentes de mercado.

Las acciones argentinas subieron más de 30% en las operaciones de pre mercado en la mañana de este lunes, luego del resultado electoral que respaldó al gobierno de Javier Milei.