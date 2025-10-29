Buenos Aires: inhabilitaron por 74 años a la conductora del brutal arrastre

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación contravencional inmediata de Flavia Vanesa Snajdr, la mujer que fue filmada mientras arrastraba a un joven sobre el capot de su automóvil durante varias cuadras luego de un choque en la vía pública, un hecho que generó conmoción nacional tras viralizarse en redes sociales.

La sanción, registrada bajo el número 616230920, tiene fecha de inicio 29 de octubre de 2025 y establece un vencimiento el 1° de enero de 2099, lo que en la práctica representa una prohibición casi de por vida para conducir.

Snajdr —DNI 35.213.516— fue inhabilitada por infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449. La causa (DI-2025-91-APN-ANSV-MEC) tramita en la sede de La Plata, aunque el informe oficial no consigna domicilio ni juez interviniente, un dato que llamó la atención por la gravedad del episodio.

“La inhabilitación responde a una grave infracción y ratifica nuestro compromiso con una conducción responsable y con la preservación de la vida”, aseguró el Ministerio conducido por Martín Marinucci en un comunicado oficial.

El hecho ocurrió el domingo y generó un fuerte repudio social: en el video viral se observa a la conductora avanzar a velocidad mientras el joven permanece aferrado desesperadamente al vehículo.

La medida se suma a una estrategia provincial para endurecer las sanciones frente a conductas temerarias, en medio del aumento de siniestros provocados por maniobras violentas, imprudencia y desobediencia a las normas de tránsito.

Desde el Gobierno remarcan que no habrá tolerancia para este tipo de comportamientos en las calles de la provincia.