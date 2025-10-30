Conmoción en Villa La Angostura: Atropellaron a un perro y lo tiraron vivo a un barranco

Una grave situación de maltrato animal se registró en Villa La Angostura cuando un vehículo atropelló a un perro y, en lugar de asistirlo, lo arrojó vivo por un barranco en la zona de la rotonda de Lago Espejo, camino al Paso Internacional Cardenal Samoré.

El hecho fue presenciado por un grupo de ciclistas que circulaba por el lugar. Según relataron, el animal cayó varios metros y se escuchaban sus ladridos de dolor desde la ruta. Debido a la complejidad del terreno, uno de los testigos no pudo acceder para ayudarlo, mientras que otro ciclista recorrió varios kilómetros hasta conseguir señal telefónica y realizar la denuncia del hecho.

Rescate del animal por parte de Bomberos

Minutos después del aviso, una dotación de Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura acudió al lugar y realizó un operativo de rescate en una zona de difícil acceso. Los rescatistas lograron sacar al perro con vida, aunque en estado de shock, con heridas graves y múltiples fracturas.

El animal fue estabilizado y trasladado a una veterinaria local, donde recibió atención médica de urgencia. Según informaron desde el cuerpo de bomberos, la rápida acción de los ciclistas y su empatía resultaron determinantes para que el rescate tuviera éxito.

Estado de salud y denuncia pública

De acuerdo con información publicada por el portal La Angostura Digital, el perro se encuentra actualmente fuera de peligro, aunque necesitará un tratamiento prolongado y cuidados especiales por las fracturas sufridas.

Desde la organización Ayuda Animal Voluntaria repudiaron el hecho y destacaron la importancia de la solidaridad ciudadana. “No podemos seguir naturalizando la indiferencia ni la violencia hacia los animales. Cada acto de empatía cuenta, y cada denuncia es una forma de decir basta a la crueldad”, expresaron en un comunicado.