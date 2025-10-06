Diego Santilli: “Me toca asumir la responsabilidad” 

El diputado del PRO Diego Santilli habló sobre la decisión del libertario José Luis Espert de declinar su candidatura, lo que lo ubicó como cabeza de lista de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza para competir el próximo 26 de octubre en las elecciones legislativas nacionales.

“Me toca asumir la responsabilidad”, admitió el legislador en declaraciones a Radio Rivadavia, y sumó: “Me tomó por sorpresa. Estaba en tercer lugar, estaba acompañando al Presidente y sus cambios desde el 10 de diciembre”.

Asimismo, Santilli se mostró a favor de la reimpresión de boletas de la alianza, aunque aseguró que se trata de una decisión de los apoderados de los espacios. “No me vuelve loco ser primero, quiero apoyar este modelo de cambio”, sentenció.

El nombre de Santilli se convirtió en el segundo protagonista de la jornada del domingo, luego de que Espert presentara su renuncia y ésta fuera aceptada por el presidente Javier Milei.

En agosto de este año, fue confirmado como tercer candidato en la lista de diputados nacionales para representar a la provincia de Buenos Aires por la alianza entre LLA y el PRO, encabezada por José Luis Espert y la ex actriz y modelo, Karen Reichardt en segundo lugar.

Su ascenso al primer lugar de la lista de candidatos libertarios en la provincia de Buenos Aires no es una decisión discrecional, sino el resultado directo de la aplicación de la Ley Electoral.

La clave del mecanismo se encuentra en la normativa de reemplazo de candidatos, diseñada para garantizar la paridad de género, por ende, al producirse la renuncia de José Luis Espert (varón), la ley obliga a que su reemplazo sea el siguiente candidato varón en la nómina. En este caso, ese lugar corresponde a Santilli.

Manifestó que “el camino es duro, pero es el correcto” y que deben seguir eligiendo al frente que construyeron con LLA porque “enfrente está el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación”: “Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país”, expresó.