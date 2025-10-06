¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 06 de Octubre, Neuquén, Argentina
ESTE LUNES

“Ganaron una batalla, pero no la guerra”, dijo Milei en el acto en Arena

El Presidente presenta su libro, brinda un show musical y reafirma su mensaje contra el kirchnerismo tras la renuncia de José Luis Espert.

Por Redacción

Lunes, 06 de octubre de 2025 a las 21:04
El presidente, Javier Milei, busca recuperar la iniciativa política este lunes durante un acto en el Movistar Arena, en el barrio de Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires, luego de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado por la provincia de Buenos Aires.

Durante la actividad, Milei presenta su nuevo libro, “La Construcción del Milagro”, en el que describe el camino recorrido hasta asumir la presidencia del país. En el mismo escenario, ofrece un show musical junto a “La Banda Presidencial”, interpretando entre otros temas “Panic Show” de La Renga y “Demoliendo Hoteles” de Charly García. La banda cuenta con la participación de los diputados nacionales Lilia Lemoine y Alberto “Bertie” Benegas Lynch.

El acto comenzó pasadas las 20.30, cuando el mandatario ingresó atravesando la multitud, e incluyó con un discurso dirigido a los militantes presentes y a quienes seguían la transmisión del evento. En su mensaje, Milei se refirió al kirchnerismo: “Ganaron una batalla, pero no la guerra entera”.

Durante la presentación, el presidente también agradeció a su equipo cercano, incluyendo el Triángulo de Hierro —compuesto por su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo—, a los ministros y funcionarios presentes, y a la militancia que lo acompañó en el estadio.

