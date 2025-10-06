¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 06 de Octubre, Neuquén, Argentina
Calzada deteriorada

Preocupación por un pozo peligroso en la Ruta 7 hacia San Patricio del Chañar

Automovilistas denuncian un profundo daño en la cinta asfáltica que obliga a maniobras bruscas y piden una reparación urgente antes de que ocurra un accidente.

Por Lucas Sandoval
Lunes, 06 de octubre de 2025 a las 21:09
El hundimiento se encuentra entre el puesto de la Caminera y San Patricio del Chañar, sobre la traza en dirección oeste.

Viajar por la Ruta 7, entre el puesto de la Caminera y San Patricio del Chañar, se ha convertido en una experiencia que exige más reflejos que tranquilidad. Un profundo pozo en la calzada preocupa a los conductores que circulan a diario por este tramo clave para la actividad petrolera y el tránsito regional.

“Es un peligro, porque quienes van en dirección a Chañar deben pegar un volantazo para esquivarlo. Si justo viene alguien de frente, las consecuencias pueden ser graves”, comentó una automovilista que recorre la zona con frecuencia.

No se trata de un hecho aislado. Si bien en los últimos meses los controles y operativos viales lograron reducir la siniestralidad, el mal estado de algunos sectores de la ruta sigue siendo una amenaza silenciosa. Este lugar, en particular, ya generó varios sustos y maniobras al límite.

Otro conductor lo describió con preocupación: “Por esquivarlo te vas a la banquina, pero también es peligroso porque está deformada. Necesitamos urgente que lo reparen, ya hubo situaciones muy complicadas”.

Los especialistas en seguridad vial recuerdan que ante baches de gran tamaño lo recomendable es reducir la velocidad de manera progresiva y evitar movimientos bruscos del volante, ya que un cambio repentino de dirección puede causar pérdida de control o invasión del carril contrario.

Mientras tanto, quienes transitan por este corredor estratégico siguen esperando una respuesta que no llega.

